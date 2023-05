Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Zigaretten gefragt - Handy weg

Kaiserslautern (ots)

Die Hilfsbereitschaft eines 61-jährigen Mannes machte sich am frühen Dienstagnachmittag ein unbekannter Langfinger zunutze. Wie das Opfer der Polizei mitteilte, wurde sein Handy in der Richard-Wagner-Straße gestohlen. In einem Anwesen sprach ein Mann den 61-Jährigen an und bat um eine Zigarette. Während der Suche nach den Kippen legte der Bestohlene sein Handy ab. Plötzlich lief der Bittsteller ohne die erbetenen Klimmstängel davon. Das Mobiltelefon war nicht mehr aufzufinden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem ist am Dienstagnachmittag im Bereich der Richard-Wagner-Straße ein etwa 30-jähriger, 1,70 Meter großer Mann mit roter Kopfbedeckung aufgefallen. Er trägt Bart. Außerdem hat der Verdächtige ein Muttermal auf der Stirn und der Wange. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kaiserslautern, unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

