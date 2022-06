Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Kollision mit mobiler Bushaltestelle in Nonnweiler

66620 Nonnweiler (ots)

Am Morgen des 30.06.2022 gegen 09:20 Uhr sorgte ein Verkehrsunfall in 66620 Nonnweiler in der Straße Am Hammerberg für Aufsehen. Eine 33-jährige Rumänin, wohnhaft in Rheinland-Pfalz kam mit ihrem Pkw, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer mobilen Bushaltestelle mit aufgestelltem Betonfuß. Schild, Stange und Betonfuß wurden ca. 30 Meter durch die Luft geschleudert und zerstörten einen weiteren Pfosten und einen Strauch. Beide Airbags im Fahrzeug lösten aus und die erste Mitteilung ging von einer verletzten Person aus, was sich aber glücklicherweise nicht bestätigte. Es kamen keine Personen zu schaden. Bei der Fahrzeugführerin wurden entsprechende Überprüfungen auf mögliche Fahruntüchtigkeit durchgeführt. Es konnten hierbei keinerlei Hinweise auf Fahruntüchtigkeit festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell