POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit Flucht

66687 Wadern (ots) - Am Sonntagmorgen, dem 26.06.2022, gegen 00.30 Uhr, kam es auf dem Weg von der Musikveranstaltung "NIKKIS Castle" auf der Burg Dagstuhl in 66687 Wadern, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf männlichen Personen im Alter zwischen 20 und 36 Jahren. Hierbei wurde der 36-Jährige derart schwer am Kopf verletzt, so dass dieser in Begleitung eines Notarztes stationär in eine Klinik ...

mehr