Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Queidersbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Der Polizei wird am Dienstagabend eine Unfallflucht in Queidersbach gemeldet. Der 28-jährige Halter des betroffenen Fahrzeugs parkte zwischen 17 Uhr und 18:15 Uhr seinen Audi A6 Kombi in der Seitenfeldstraße, vor der Hausnummer 35. Bei der Rückkehr an sein Fahrzeug stellte er fest, dass die Frontstoßstange beschädigt war. Die Polizei geht davon aus, dass diese beim Vorbeifahren gestreift wurde. Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern melden. |kfa

