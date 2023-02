Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand in Altenheim schnell gelöscht - drei Verletzte

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen (24.02.2023) kam es in Recklinghausen-Ost zum Brand in einem Altenheim. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Infolge des Brandes gab es drei verletzte Personen.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 09:05 Uhr zur Windthorststraße nach Recklinghausen-Ost alarmiert. Der Alarm ging über die automatische Brandmeldeanlage bei der Feuerwehr ein.

Vor Ort bestätigte sich der Brandmeldealarm. In einem Patientenzimmer kam es zu einem Brand eines Mülleimers. Der Brand wurde allerdings noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch das Altenheimpersonal gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte den Brandherd, musste weiter aber nicht tätig werden.

Infolge des Brandes meldeten sich in Summe neun Bewohner bei den Einsatzkräften und klagten darüber, Brandrauch eingeatmet zu haben. Nach der Untersuchung aller Personen durch den Rettungsdienst vor Ort mussten drei Personen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis circa 11 Uhr an. Im Einsatz befanden sich die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, der diensthabende B-Dienst sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Ost und Suderwich und der Rettungsdienst mit einem Notarzt und drei Rettungswagen. Der Rettungsdienst Recklinghausen wurde hierbei durch zwei RTW aus Oer-Erkenschwick unterstützt.

Zur Brandursache und Höhe eines eventuellen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskünfte erteilen und verweist auf die Polizei Recklinghausen, welche ihrerseits in eigener Zuständigkeit tätig wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell