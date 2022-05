Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Zeugen gesucht

Surwold (ots)

Am Montag gegen 20.30 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit einem schwarzen Hyundai die B401 in Surwold in Richtung Esterwegen. Hierbei geriet sie wiederholt auf die Gegenfahrbahn, wodurch mehrere entgegenkommende Pkw stark abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. An der Abfahrt Esterwegen setzte sie ihre Fahrt in Richtung Esterwegen fort. Auf der Bockhorster Straße und der Hauptstraße in Esterwegen fuhr die 39-Jährige zudem in starken Schlangenlinien. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin fest. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Geschädigten sowie nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

