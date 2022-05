Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Mazda beschädigt

Surwold (ots)

Am Sonntag in der Zeit von 12.30 bis 15.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz an einem Freizeitpark in Surwold an der Waldstraße ein grauer Mazda CX-5 beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Eine bislang unbekannte Zeugin hatte diesen Unfall vermutlich beobachtet. Diese Zeugin sowie weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell