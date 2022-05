POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - In der Nacht vom Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter im Bereich Nordhorn - Blanke, zwischen der Monikastraße und der Elisabethstraße, von mindestens sieben Pkw die Kennzeichen abmontiert und an anderen Fahrzeugen wieder angebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn, Tel.: 05921/309-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 ...

