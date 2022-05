POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Haren (ots) - Am Montag gegen 9 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz auf die Autobahn 31 alarmiert. Ein PKW geriet aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraumes in Brand. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem PKW retten und blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden ist bislang noch nicht bekannt. Die Autobahn war für die Zeit der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Bottrop voll gesperrt. Rückfragen bitte an: ...

