Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Einfamilienhaus

Hagen (ots)

Am 13.05.2022 kam es zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich der Berliner Allee in Hagen-Hohenlimburg. Unbekannte Täter drangen über ein aufgehebeltes Fenster von der Terrasse aus in das Haus ein und durchsuchten das Erdgeschoß komplett. Bei der ersten Durchsicht wurde festgestellt, dass der oder die unbekannten Täter einen kleineren Geldbetrag und mehrere Armbanduhren entwendeten. Ob noch weitere Gegenstände mitgenommen wurden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Kripo erschien zur Spurensuche vor Ort. Hinweise bitte bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 02331 / 986 2066 angeben.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell