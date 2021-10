Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einbruchsdiebstahl in Gewerbeobjekt

Oberhausen an der Nahe (ots)

Am Dienstag, den 12.10.2021 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in ein freistehendes Gewerbeobjekt in der Bahnhofstraße in Oberhausen an der Nahe. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur gewerblich genutzten Lagerhalle und den Büroräumlichkeiten und erbeuteten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitpunkt am Tatobjekt oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Wer kann Hinweise zu einem möglichen Tatfahrzeug geben? Wurden die Personen/das Fahrzeug im Vorfeld oder im Nachgang in der Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100.

