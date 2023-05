Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer verursacht Unfall und fährt davon

Kaiserslautern (ots)

In der Richard-Wagner-Straße kam es am frühen Dienstagabend zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Nach den bisherigen Ermittlungen stand der 35-jährige Autofahrer um 17:50 Uhr mit seinem VW-Polo an einer roten Ampel und wartete. Durch seinen Rückspiegel sah er einen Radfahrer, der zunächst rechts an seinem Wagen vorbei wollte. Da der Platz nicht ausreichte, versuchte der Biker, links am Polo vorbeizukommen. Hierbei blieb er an der Stoßstange hängen und beschädigte diese. Anstatt anzuhalten und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr er davon. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf den Fahrradfahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

