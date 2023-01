POL-PDPS: Zweibrücken - Parkender Pkw von unbekanntem Fahrzeug beschädigt

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, zwischen 14:20 Uhr und 15:50 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die Motorhaube eines in Höhe Dankelsbachstraße 46 geparkten Hyundai Tucson. Es handelt sich um feine Kratzer, deren Beseitigung etwa 500 Euro kosten dürfte. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in ...

