Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Über 90-jähriger Falschfahrer auf der A 8 gestoppt - Die Polizei sucht weitere Gefährdete

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.01.2023, 13:37 Uhr - 13:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, BAB 8, AS ZW-Mitte in Fahrtrichtung Saarland bis Baustelleneinfahrt Zweibrücken-Ernstweiler SV: Der über 90-jährige Fahrer eines weißen Skoda-Octavia fuhr am Bubenhauser Kreisel an der Autobahnauffahrt Zweibrücken-Mitte entgegen der Fahrtrichtung auf die A 8 in Richtung Saarland auf und benutzte im weiteren Verlauf seiner Fahrt die aus seiner Sicht rechte Fahrspur, also die Überholspur des sich in Richtung Pirmasens richtig fortbewegenden Verkehrs. Dieses Fahrmanöver wurde zufällig von einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei wahrgenommen. Bei einer Fahrgeschwindigkeit des Falschfahrers von 50 - 60 km/h verblieb mehreren entgegenkommenden Fahrzeugführern trotz starkem Verkehrsaufkommen glücklicherweise noch Zeit zum starken Abbremsen und Ausweichen, so dass sie einen Frontalzusammenstoß verhindern konnten. Der mit Blaulicht und Martinshorn den Falschfahrer verfolgenden und absichernden Funkstreife gelang es, den Autofahrer vor Einfahrt in die Baustellenausfahrt bei ZW-Ernstweiler zu überholen und zu stoppen, so dass niemand zu Schaden kam.

Gegen den Falschfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet die Fahrzeugführer, die dem weißen Octavia ausweichen mussten, sich bei der Polizei zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell