POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebstahl

Pirmasens (ots) - Am Montag, zwischen 05:45 und 14:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz am Medi-Center geparkten VW Tiguan. Der Schaden an der Heckklappe wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch den Unfallflüchtigen verursacht. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der ...

mehr