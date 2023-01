Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Zahlreiche Einbrüche über den Jahreswechsel

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es im Kreis Pinneberg zu zahlreichen Wohnungseinbrüchen gekommen.

Bereits am Freitag (30.12.2022) waren Pinneberg, Holm und Kummerfeld betroffen.

Im Pinneberger Kiefernweg kam es zwischen 16:00 und 20:00 Uhr zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser, bei denen Bargeld entwendet wurde.

Schmuck und Bargeld erlangten Einbrecher auch zwischen 15:00 und 20:00 Uhr beim Einbruch in ein Reihenhaus in der Hauptstraße in Holm. Kurz nach 17:30 Uhr hatte eine Nachbarin Geräusche vernommen, die rückblickend durch die Täter verursacht worden sein dürften.

Zwischen 15:00 und 11:30 Uhr von Freitag auf Samstag kam es in der Pinneberger Feldstraße zwischen Goethestraße und Oeltingsallee zum Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus.

In derselben Nacht drangen Unbekannte in der Straße "Am Fischteich" in Kummerfeld in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld, Schmuck und eine Spielekonsole.

In der Silvesternacht kam es zu weiteren Einbrüchen in Elmshorn, Quickborn, Uetersen und Wedel.

Zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag kam es in Elmshorn in der Straße "An den Fischteichen" zum Einbruch in ein Reihenhaus, bei dem der/die Täter zwar in das Wohnhaus gelangten aber nach dem bisherigen Stand nichts entwendeten.

In der Kieler Straße in Quickborn zwischen Güttloh und Försterweg brachen die Täter zwischen 19:40 und 01:45 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Schmuck und Bargeld.

Zwischen 00:00 und 01:00 Uhr beschädigten Unbekannte die Eingangstür eines Reihenhauses in der Wedeler Gärtnerstraße. Es wurde nichts entwendet.

Kurz vor 04:00 Uhr kam es in der Messtorfstraße in Uetersen zum Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus, bei dem der/die Täter vermutlich gestört wurden.

Am Neujahrssonntag zwischen 16:50 und 19:25 Uhr verschafften sich Unbekannte im Ericaweg in Ellerbek Zutritt zu einem Reihenhaus und klauten einen geringen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell