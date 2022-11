Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtigen nach Pfefferspray-Einsatz ermittelt; Randalierer in Gewahrsam genommen; Verkehrsunfälle; Fahrzeuge und Bankfiliale beschädigt

Reutlingen (ots)

Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Pfefferspray-Einsatz am 29.10.2022 auf dem Marktplatz

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.10.2022/12.26 Uhr

Der Fall, bei dem ein Unbekannter am 29.10.2022 etliche Menschen durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt hat, ist geklärt. Als Tatverdächtiger konnte ein 15-jähriger Jugendlicher ermittelt werden. Dieser räumte zwischenzeitlich ein, aus jugendlichem Übermut heraus die Substanz grund- und ziellos versprüht zu haben. Der 15-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

Wie bereits berichtet, hatte ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger an jenem Samstagabend auf dem Marktplatz nahe der dort im Freien sitzenden Gäste eines Cafés und danach auch in der Wilhelmstraße Pfefferspray versprüht. Die Polizei hatte über 20 Personen registriert, die über entsprechende Beschwerden klagten. Neben den Gästen des Cafés auf dem Marktplatz waren auch Teilnehmer einer gegen die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen gerichteten Versammlung betroffen, die sich gerade in der Wilhelmstraße in einem Aufzug in Richtung Marktplatz bewegten.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei mehrere Jugendliche identifizieren, die offenbar zur Tatzeit mit dem Verdächtigen unterwegs gewesen waren. So stießen die Ermittler schließlich auch auf den nun geständigen 15-Jährigen. Hinweise, dass sich die Tat gezielt gegen die Gäste des Cafés oder die Versammlungsteilnehmer gerichtet haben könnte, liegen nicht vor. (ak)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein 32-Jähriger musste am Montagmorgen, gegen 10.30 Uhr, von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann hatte unter lautem Geschrei zunächst Einrichtungsgegenstände aus dem Fenster seines Zimmers einer Flüchtlingsunterkunft in der Humboldtstraße geworfen, bevor er sich zu Fuß in Richtung Sportplatz entfernte. Dort angekommen, zertrümmerte er Plastikstuhl auf einem Parkplatz. Unterwegs soll er außerdem Personen bedroht und angepöbelt haben. Einsatzkräfte des Polizeireviers Filderstadt lieferten den psychisch auffälligen 31-Jährigen in eine Fachklinik ein. (ak)

Nürtingen (ES): Rotlicht missachtet - Radfahrerin verletzt

Eine 13-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Tiefenbachstraße verletzt worden. Das Mädchen war gegen 7.30 Uhr in der Lindenbadstraße in Richtung Tiefenbachstraße unterwegs und wollte diese an der dortigen Ampelanlage überqueren. Dabei fuhr die 13-Jährige nach Zeugenangaben ohne die für sie rot zeigende Ampel zu beachten in die Tiefenbachstraße ein. Dort prallte sie gegen die Fahrerseite eines Audi eines 68-Jährigen, der die Tiefenbachstraße entlangfuhr. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes wurde das Mädchen, das keinen Helm getragen hatte, nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (ak)

Ostfildern (ES): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Mehrere Fahrzeuge hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, acht Uhr, in Ruit beschädigt. An den bislang acht bekannten Fahrzeugen, die im Herdweg, dem Bopserweg, dem Rotenbergweg und der Stuttgarter Straße abgestellt waren, wurde jeweils ein Außenspiegel abgetreten und in einem Fall die Windschutzscheibe beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Ostfildern unter Telefon 0711/34169830. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Schadensträchtiger Auffahrunfall

Ein nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 33.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen an der Kreuzung Hegel-/ Schöllkopfstraße. Ein 26-Jähriger befuhr kurz vor 6.30 Uhr mit seinem Audi A4 die Hegelstraße in Richtung Schöllkopfstraße. An der dortigen Kreuzung bemerkte er zu spät, dass der vorausfahrende, 50 Jahre alte Lenker eines Ford Focus aufgrund der roten Ampel angehalten hatte und fuhr in das Heck des Wagens. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den davorstehenden VW Tiguan einer 31-Jährigen geschoben. Der 50-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Sowohl der Audi als auch der Ford mussten abgeschleppt werden. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen. (rn)

Dettenhausen (TÜ): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Verletzte, drei abgeschleppte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von circa 22.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der B 464. Kurz vor acht Uhr war eine 55 Jahre alte Frau mit einem Ford C-Max auf der Bundesstraße in Richtung Dettenhausen unterwegs. Wenige hundert Meter vor dem Kreisverkehr mit der K 6912 wollte sie aufgrund des stockenden Verkehrs wenden. Dazu bog sie nach links zu einem Wanderparkplatz ab, wobei es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Kia Ceed einer 27-Jährigen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford nach hinten geschleudert und prallte dabei gegen einen nachfolgenden Motorradfahrer im Alter von 51 Jahren. Der Kia wurde zur Seite abgewiesen und stieß auf dem Wanderparkplatz gegen einen Baum. Die 27-Jährige und der 51-Jährige wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Die Unfallverursacherin war unverletzt geblieben. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 464 bis ungefähr zehn Uhr voll gesperrt werden. (mr)

Hechingen (ZAK): In Vorraum von Bankfiliale randaliert

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro hat ein Vandale von Sonntag auf Montag im Vorraum einer Bankfiliale in der Hospitalstraße angerichtet. Zwischen Mitternacht und sechs Uhr beschädigte der zunächst Unbekannte im Inneren mehrere Automaten sowie den Bildschirm eines Fernsehers. Auch an der zu den Büros führenden Tür soll sich der Mann derart zu schaffen gemacht haben, dass er eine darin befindliche Tastatur zu fassen bekam, die er völlig beschädigt zurückließ. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde in der Nähe der Bankfiliale ein 35-Jähriger angetroffen. Der geständige Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht, das er nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen anschließend wieder verlassen konnte. Er wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (rn)

