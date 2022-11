Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauchentwicklungen; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Topf beginnt zu qualmen

Am Sonntagabend ist es in der Mössingerstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Kurz nach 21 Uhr war der Integrierten Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus mitgeteilt worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, konnte schnell Entwarnung geben. Offene Flammen waren nicht ersichtlich, jedoch hatte ein Topf mit erhitztem Öl für eine Rauchentwicklung gesorgt. Zwei Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Sie waren unverletzt geblieben.

Bad Urach (RT): Riskante Fahrmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen wohl riskanter Fahrmanöver am Sonntagmittag auf der B28. Kurz nach zwölf Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Münsingen unterwegs. Auf Höhe der Dettinger Bleiche musste er zunächst aufgrund einer roten Ampel anhalten. Als diese auf Grün schaltete wurde er offenbar von einem hinter ihm fahrenden Mercedes unter Verwendung der Sperrfläche überholt. Beim Wiedereinscheren musste der 36-Jährige mit seinem Wagen in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im folgenden Streckenverlauf soll auch ein weiterer hinterherfahrender Mercedes mehrfach versucht haben, den Wagen des 36-Jährigen zu überholen, was auf der B465 auf Höhe der Abzweigung nach Wittlingen im Kurvenbereich gelang. Um einen drohenden Zusammenstoß des Überholenden mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, musste der 36-Jährige offenbar jedoch stark bremsen. Die beiden 25 und 30 Jahre alten Mercedes-Lenker konnten von zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzungen im Stadtgebiet Münsingen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Zeugen, die Hinweise zu der Fahrweise der Pkw geben können oder möglichweise selbst gefährdet worden sein könnten, werden gebeten, sich unter Telefon 07381/9364-0 zu melden. (rn)

Münsingen (RT): Nach Auffahrunfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag in der Lichtensteinstraße ereignet hat. Der 53-jährige Fahrer eines Toyota Europe war gegen 14:40 Uhr in Fahrtrichtung Ehingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Bachwiesenstraße wartete dieser, um in die Straße abzubiegen. Der 28-jährige Lenker eines Mercedes GLC, welcher ebenfalls in Fahrtrichtung Ehingen unterwegs war, übersah den Toyota und krachte in das Heck des Pkw. Zur weiteren Untersuchung wurde der Toyota-Fahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Durch den Zusammenstoß wurde auch die rechts danebenliegende Leitplanke beschädigt. (md)

Pfullingen (RT): Auseinandersetzung bei Fußballspiel

Im Rahmen eines Kreisliga-Fußballspiels auf dem Sportplatz im Ernst-Trumpp-Weg ist es am Sonntagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge entwickelte sich in der zweiten Halbzeit der Begegnung zunächst zwischen einem Ordner und dem Schiedsrichter ein verbaler Disput. Als die beiden Männer daraufhin aufeinander zugingen und sie Zuschauer und Spieler davon abhalten wollten, entwickelte sich offenbar ein Gerangel, bei dem der Unparteiische sowie zwei weitere Personen leicht verletzt wurden. Das Spiel wurde in der Folge Mitte der zweiten Halbzeit abgebrochen. Danach soll der Schiedsrichter noch von drei Personen angegangen und geschlagen worden sein. Der Rettungsdienst musste für keinen der Beteiligten angefordert werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rauchentwicklung in Wohnung

Rauch in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses hat am Sonntagnachmittag für Aufregung in der Martin-Luther-Straße gesorgt. Ein Anwohner alarmierte gegen 15 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem ein Rauchmelder in der Wohnung ausgelöst hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 25 Rettungskräften anrückte, verschaffte sich Zutritt zu der Wohnung und löschte noch in Kamin befindliches, glimmendes Holz. Dies hatte in Abwesenheit des Bewohners offenbar stark zu rauchen begonnen. Verletzt wurde niemand. Sachschachaden war nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. (rn)

Schlaitdorf (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der B27. Ein 49-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor dem Aichtalviadukt kam er aus noch unbekannter Ursache mit dem Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. In der Folge lenkte der 49-Jährige gegen und kollidierte mit dem Wagen mit der Mittelleitplanke, ehe der Golf wieder in den rechten Grünstreifen schleuderte und schließlich am Fahrbahnrand zum Stehen kam. Mit schweren Verletzungen wurde der 49-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren zur Unfallstelle ausgerückt, die nach einer entsprechenden Reinigung aufgrund auslaufender Betriebsmittel gegen 19.30 Uhr wieder freigegeben werden konnte. (rn)

Esslingen (ES): Mit Laternenmast kollidiert

Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen mit einem Laternenmast kollidiert. Nach aktuellem Kenntnisstand war der Fahrer des Honda gegen 4.50 Uhr vom Bahnhof herkommend die Vogelsangbrücke hinauf in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs, als er im Kurvenbereich frontal mit einem Laternenmast zusammenstieß. Dabei wurde der Pkw erheblich beschädigt. Er musste später von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der Fahrer verließ die Unfallstelle hingegen noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung. Das Polizeirevier Esslingen hat noch am Morgen die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr vor Ort. (mr)

Kirchheim (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der B 297. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 78-Jährige mit ihrem Skoda Fabia gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Schlierbach unterwegs, als ihr kurz nach einem Pferdehof ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Frau musste mit ihrem Wagen daher in den Grünstreifen ausweichen, wobei am Skoda ein Schaden in Höhe von schätzungsweise mehreren tausend Euro entstand. Zu einer Kollision mit dem Auto des Gegenverkehrs, das in Richtung Kirchheim weiterfuhr und zu dem keine näheren Angaben vorliegen, war es nicht gekommen. Hinweise zu dem unbekannten Pkw bzw. zu dessen Fahrer werden unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegengenommen. (mr)

Wendlingen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag an der Kreuzung Waldstraße/Kapellenstraße ereignet hat. Gegen 12.45 Uhr fuhr ein 65-jähriger VW-Lenker die Waldstraße in Richtung Kappellenstraße. An der dortigen Einmündung missachtete er offenbar die Vorfahrt der von rechts in Richtung Ortsmitte fahrenden 52-Jährigen und stieß mit deren Ford zusammen. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Unter Alkoholeinfluss gestürzt

Alleinbeteiligt gestürzt und dabei verletzt hat sich ein Pedelec-Lenker am Sonntagabend in Altingen. Gegen 19.40 Uhr war der 70-Jährige mit seinem Zweirad auf der Hartstraße in Richtung Römerstraße unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Mannes. Ein entsprechender Test lieferte ein vorläufiges Ergebnis von rund 1,8 Promille. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgeben musste und anschließend stationär aufgenommen wurde. (rn)

Dettenhausen (TÜ): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B464 geführt. Ein 39-Jähriger war gegen 11.40 Uhr mit seinem VW Multivan auf der Bundesstraße von Holzgerlingen in Richtung Walddorfhäslach unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Wanderparkplatzes erkannte er zu spät, dass der vorausfahrende, 29 Jahre alte Opel-Lenker verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr in das Heck des Astra. Der 29-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro. (rn)

Mössingen (TÜ): Mit Radfahrer kollidiert

Leichte Verletzungen hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Mössingen erlitten. Der 41-jährige Fahrer eines VW Golf parkte gegen 8.45 Uhr rückwärts aus einem Grundstück aus. Hierbei übersah er den 63-jährigen Fahrradfahrer, der auf der Lange Straße in Richtung Öschingen unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Eine sofortige, ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. An dem noch fahrbereiten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (md)

Burladingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat der Lenker eines Kleinkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Stetten unter Holstein erlitten. Der 56-Jährige wollte gegen 14 Uhr mit seiner Hercules von der Straße Im Laile in die Hörschwager Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Skoda eines 36-Jährigen. Der 56-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.300 Euro. (rn)

Albstadt (ZAK): Auf Gegenfahrspur geraten

Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B463 entstanden. Ein 80-Jähriger befuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Mercedes die Bundesstraße in Richtung Laufen. Kurz nach einer Tankstelle geriet er dabei offenbar aus Unaufmerksamkeit auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Mercedes mit dem entgegenkommenden Audi einer 46-Jährigen, die noch gebremst und versucht hatte auszuweichen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. (rn)

