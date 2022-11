Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 25-Jähriger bei Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft getötet (Filderstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Filderstadt (ES): Bei einer Auseinandersetzung in einer Sielminger Flüchtlingsunterkunft ist am Sonntagmorgen (06.11.2022) ein 25-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er noch am Tatort verstarb. Ein 26-Jähriger wurde zwischenzeitlich unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen.

Gegen 8.30 Uhr hatten Bewohner der Unterkunft über Notruf die Leitstellen von Rettungsdienst und Polizei alarmiert und berichtet, dass ein Mann schwer verletzt worden sei. Die Einsatzkräfte fanden den 25-Jährigen mit mehreren stark blutenden Verletzungen in einem Zimmer vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben einen Tatverdacht gegen einen 26-jährigen Gambier, der im Gebäude wohnt, aber dort nicht mehr angetroffen werden konnte.

Gegen neun Uhr kam der Verdächtige von sich aus zum Polizeirevier Filderstadt und erklärte, eine Auseinandersetzung mit seinem 25-jährigen Landsmann gehabt zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Hergang und zu den Hintergründen übernommen, die zur Stunde noch andauern.

Der Verdächtige soll im Laufe des Montags (07.11.2022) dem Haftrichter vorgeführt werden. (ak)

