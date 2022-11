Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Überfall auf Einkaufsmarkt, Unfälle, Verkäuferin beleidigt, Einbrüche, Handy geraubt

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Platzverweis nach Beleidigungen

Anstatt mit Einkäufen hat ein 43-Jähriger die Metzinger Outletcity am Freitagabend mit einem Platzverweis verlassen müssen, nachdem er eine 21-jährige Verkäuferin beleidigt hat. Gegen 18.45 Uhr fiel der 43-jährige Kunde im Bereich eines Verkaufsraums in der Reutlinger Straße zunächst durch sein unangebrachtes Verhalten sowie durch anzügliche und unangemessene Bemerkungen gegenüber der 21-Jährigen auf. Aufgrund seines Verhaltens wurde ihm ein Hausverbot für das Ladengeschäft ausgesprochen. Daraufhin entnahm er der Auslage ein Parfüm und besprühte hiermit die Verkäuferin. Zudem beleidigte er sie mit nicht zitierfähigen Ausdrücken und verließ anschließend den Verkaufsraum. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte er mitsamt seinem 40-jährigen Begleiter im näheren Umfeld angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von beinahe zwei Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt er einen Platzverweis für die gesamte Outletcity in Metzingen. Zudem erwartet ihn nun ein entsprechendes Strafverfahren wegen Beleidigung.

Hayingen (RT): Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und zur Seite gekippt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrzeuglenker kam es am Freitagabend gegen 22.00 Uhr auf der L 245, kurz vor Hayingen. Der 36-jährige Fahrzeuglenker eines Daimler Sprinter kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen. Dabei überlenkte der Fahrer das Fahrzeug nach links so stark, dass er beide Fahrbahnen querte und nach links von der Fahrbahn abkam. Er fuhr die dortige Böschung hinab, woraufhin das Fahrzeug in der Folge auf die linke Seite kippte. Die Feuerwehr Hayingen war mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 15 Rettungskräften vor Ort. Der 36-Jährige kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen in eine umliegende Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Kohlberg (ES): Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kohlberg sind am Samstagvormittag insgesamt mindestens fünf Personen verletzt worden. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem 2-jährigen Sohn in einem Opel Corsa gegen 9.15 Uhr die L 1210 / Metzinger Straße aus Richtung Metzingen kommend. Im Bereich des Ortseingangs Kohlberg geriet er augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer lang gezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Golf, welcher durch einen 36-Jährigen gelenkt wurde. Sowohl der Fahrer des VW Golf, als auch seine Mitinsassen, eine 33-jährige Frau sowie zwei acht und elf Jahre alte Kinder, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, sein zwei Jahre alter Sohn blieb ersten Erkenntnissen zu Folge unverletzt. Der Rettungsdienst war mit insgesamt vier Rettungswagen, einem Notarzt und einem Organisationsleiter vor Ort eingesetzt. Beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro und mussten im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Die Verletzten mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken transportiert werden. Die Unfallstelle war bis etwa 11.15 Uhr voll gesperrt.

Kirchheim unter Teck (ES): Wohnungseinbruch über Balkon

Am Freitagnachmittag ist zwischen 13 Uhr und 21 Uhr ein bislang unbekannter Täter auf den Balkon einer Wohnung in der Freiwaldaustraße in Kirchheim unter Teck geklettert. Dort verschaffte sich der Täter mit einem unbekannten Tatmittel Zugang zur Wohnung indem das Fenster der Balkontür zerstört wurde. Die Wohnung wurde später durch die Eigentümer durchwühlt aufgefunden. Augenscheinlich wurde bei dem Einbruch Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Am vergangenen Freitag nutzte ein Einbrecher zwischen 18.15 Uhr und 22.40 Uhr die Abwesenheit der Bewohner aus und drang gewaltsam über die Balkontür in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße im Stadtteil Pliensauvorstadt ein. Die gesamte Wohnung wurde durchwühlt. Es wurden Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten vor Ort die Spuren.

Esslingen (ES): Handy aus der Hand gerissen

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am späten Freitagnachmittag gegen 17.35 Uhr in der Pliensauvorstadt. In der Stuttgarter Straße näherten sich zwei bislang unbekannte Männer auf einem Parkplatz eines Supermarktes einem Lieferwagen mit geöffneter Seitenschiebetür. Als sie an dem Fahrzeug ankamen, entriss einer der Männer einem der Fahrzeuginsassen unvermittelt dessen Mobiltelefon aus der Hand. Als der Täter mit dem Handy flüchten wollte, konnte er zunächst noch kurz von dem 30-jährigen Geschädigten sowie weiteren Insassen festgehalten werden. Nach kurzem Gerangel und mit Unterstützung seines Begleiters, konnte sich der Täter losreißen und gemeinsam mit seinem Bekannten in Richtung Pliensaubrücke flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden verlief jedoch ohne Erfolg. Das entwendete Mobiltelefon hatte einen Wert von etwa 1.000 Euro. Von den beiden unbekannten Männern liegt nur eine vage Personenbeschreibung vor. Der Haupttäter war dunkelhäutig, ca. 180 cm groß, schwarze Haare, kurzer Bart und trug eine blaue Jacke sowie eine blaue Hose. Sein Begleiter und Mittäter war ebenfalls dunkelhäutig und deutlich kleiner, etwa 160 cm groß. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-330 um sachdienliche Hinweise.

Nürtingen (ES): Auffahrunfall mit Verletzten

Zwei Leichtverletzte und Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr auf der B 313 ereignet hat. Der 61-jährige Fahrer eines VW Caddy befuhr die B 313 von Nürtingen in Richtung Metzingen. An der Einmündung der Südumgehung übersah dieser einen an einer Rotlicht zeigenden Ampel stehenden Skoda Octavia, der von einem 43-Jährigen gelenkt wurde. Der 61-Jährige versuchte noch, einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu verhindern. Dies gelang jedoch nicht. Stattdessen streifte der VW-Fahrer den Skoda und prallte mit einem Ampelmast zusammen. Durch den Aufprall wurden mehrere Airbags ausgelöst. Durch den verständigten Rettungsdienst wurden die beiden leicht verletzten Personen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Ebenfalls war die Freiwillige Feuerwehr Nürtingen mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ampelanlage war bis etwa 16.30 Uhr nicht mehr betriebsbereit.

Nehren (TÜ): Raubüberfall auf Einkaufsmarkt - Zeugenaufruf

Zu einem Überfall ist es am Freitagabend gegen 20.50 Uhr in der Gomaringer Straße gekommen. Ein bislang unbekannter Täter betrat mit einem Brecheisen einen Einkaufsmarkt und forderte von der vor Ort anwesenden 35-jährigen Mitarbeiterin das Bargeld aus der Kasse. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen schlug er mit dem Brecheisen und der Faust gegen eine angebrachte Plexiglasscheibe. Die 35-Jährige übergab Bargeld von mehreren tausend Euro. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Dahlienweg. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 16 bis 22 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, bekleidet mit schwarz/weißer Jacke der Marke FILA und schwarzer Jogginghose. Eine sofort eingeleitete großräumige Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Erfolg. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tübingen unter Tel. 07071/972-8660 in Verbindung zu setzen.

Tübingen (TÜ): Verletzte Fahrradfahrerin nach Kollision mit Auto

Am Freitagnachmittag ist es gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Fahrradfahrerin und einem 63-jährigen Autofahrer auf der Bismarckstraße in Tübingen gekommen, bei welchem die Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 18-Jährige den Gehweg entlang der Bismarckstraße und wollte die Fahrbahn auf Höhe der Düsseldorfer Straße queren. Der entgegenkommende Autofahrer, welcher mit seinem VW Passat unterwegs war, erfasste die Fahrradfahrerin trotz eingeleiteter Bremsung und lud sie auf das Auto auf. Neben der Polizei waren ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Fahrradfahrerin wurde durch den verständigten Rettungsdienst nach der Erstversorgung vor Ort zur Behandlung in eine Klinik verbracht

Hechingen (ZAK) Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte, Sachschaden in Höhe von etwa 24.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folge eines Auffahrunfalls mit vier Fahrzeugen, welcher sich am frühen Freitagabend auf der B 32 bei Hechingen ereignete. Eine 57-Jährige war am frühen Freitagabend gegen 18.45 Uhr mit ihrem Skoda Yeti auf der B 32 von Hechingen-Nord in Richtung Schlatt unterwegs. Auf der B 32 staute sich der Verkehr, weshalb drei Pkws vor der 57-Jährigen bereits verkehrsbedingt anhalten mussten. Die 57-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr einem 28-jährigen Audi A4 Fahrer hinten auf. Durch diesen Aufprall wurde der Audi A4 nach links in den Grünstreifen abgewiesen. Im Anschluss fuhr die 57-Jährige auf einen Renault Twingo auf, der von einer 57-Jährigen gelenkt wurde. Dieser Renault Twingo wurde nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen. Hiernach fuhr die 57-jährige Skoda-Fahrerin noch auf einen BMW X5 auf, welcher von einem 61-Jährigen gelenkt wurde. Erst nach diesem Aufprall kam die 57-jährige Skoda-Fahrerin zum Stehen. Die 57-jährige Skoda-Fahrerin und der 28-jährige Audi-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wovon lediglich die 57-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 32 bis 19.15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell