Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Schwerer Unfall in Sondelfingen

Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag in Sondelfingen. Eine 62-Jährige befuhr kurz nach neun Uhr mit ihrem Dacia Sandero die Halskestraße von der B28 kommend in Richtung der Straße Am Heilbrunnen. Als sie anschließend mit ihrem Wagen in den dortigen Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Lkw eines 23-Jährigen. Der Dacia schleuderte im Anschluss auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen den Opel Corsa eines aus Richtung Efeu kommenden 36-Jährigen. Die 62-Jährige musste von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften angerückt war, aus ihrem Auto befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Dacia und der Opel mussten abgeschleppt werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 11.15 Uhr musste der Verkehr an der Kreuzung durch Polizeibeamte geregelt werden. (rn)

Reutlingen (RT): Rotlicht missachtet? (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzen und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, der sich am Freitagvormittag an der Kreuzung Silberburgstraße / Karlstraße ereignet hat. Der 47-jährige Fahrer eines Opel Vivaro war gegen elf Uhr auf der Karlstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge missachtete er die rote Ampel an der Kreuzung zur Silberburgstraße, wodurch es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden VW Crafter kam. Dessen 66-jähriger Fahrer wollte von der Karlstraße bei Grün nach links in die Silberburgstraße einbiegen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell