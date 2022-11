POL-RT: Drei Personen mit Messer verletzt (Nürtingen)

Reutlingen (ots) - Reutlingen (RT): Schwerer Unfall in Sondelfingen Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag in Sondelfingen. Eine 62-Jährige befuhr kurz nach neun Uhr mit ihrem Dacia Sandero die Halskestraße von der B28 kommend in Richtung der Straße Am Heilbrunnen. Als sie anschließend mit ihrem Wagen in den dortigen Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem ...

