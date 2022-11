Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Randalierer, Verkehrsunfälle, Einbrüche, Sachbeschädigungen, Widerstand

Reutlingen (ots)

Brennende Gasflasche

Zu einem kleineren Brand ist es am Samstagnachmittag in der Leopoldstraße in Degerschlacht gekommen. Ein 57-Jähriger hantierte gegen 15.40 Uhr mit einer Gasflasche als diese aus bislang unbekannter Ursache heraus plötzlich anfing Flammen zu schlagen. Die brennende Flasche warf er in seinen Garten und setzte den Notruf ab. Die eintreffenden Einsatzkräfte sorgten für eine schnelle Räumung des Gefahrenbereiches und konnten das Feuer rasch löschen sowie das Ventil abdrehen. Beim Einsatz kam niemand zu Schaden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Rettungskräften vor Ort.

Reutlingen (RT): In Bäckerei randaliert

Zerbrochenes Geschirr und eine verletzte Person sind die Folgen eines Vorfalles, der sich am Samstagnachmittag in einer Bäckereifiliale am Albtorplatz ereignet hat. Gegen 13.20 Uhr verständigte ein Mitarbeiter der Bäckerei die Polizei, weil ein 54 Jahre alter Mann in der Filiale randaliert hat und mit Kuchen um sich warf. Den Aufforderungen die Bäckerei zu verlassen kam er nicht nach, woraufhin sich ein 63-jähriger Kunde dazu entschloss den Mitarbeitern zu helfen und den Randalierer aus der Bäckerei zu verbringen. Zwischen dem Kunden und dem 54-jährigen entwickelte sich ein Handgemenge in dessen Verlauf der 63-Jähige in einen abgestellten Geschirrwagen gestoßen wurde und sich herbei leicht an der Hand verletzte. Mehrere Teller und Gläser fielen zu Boden und gingen kaputt. Der Randalierer flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei, konnte aber durch eine Streife unweit des Tatortes angetroffen und kontrolliert werden. Der Randalierer sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Eningen unter Achalm (RT): Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Völlig festgefahren hat sich eine Autofahrerin am Samstagabend In der Raite, als sie versuchte mit ihrem Pkw auf den Parkplatz des dortigen Supermarktes zu fahren. Mutmaßlich aufgrund des festgestellten Atemalkoholwertes von über zwei Promille verpasste die 54-jährige Fahrerin eines VW Polo die Einfahrt und fuhr stattdessen in den angrenzenden Grünstreifen. Dabei blieb sie mit der Vorderachse im Untergrund hängen und konnte ihr Fahrzeug nicht mehr selbstständig befreien. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Aufgrund des Alkoholwertes wurde bei der 54-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet. Den Führerschein musste sie an Ort und Stelle abgeben. Zur Bergung des festgefahrenen Pkw war ein Abschleppdienst eingesetzt.

Bad Urach (RT): Schwerer Verkehrsunfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstagmittag auf der Bundesstraße 28 zwischen Bad Urach und Böhringen ereignet hat. Der 29-jährige Lenker eines 7er BMW befuhr gegen 12.50 Uhr die B 28 (Ulmer Steige) von Bad Urach kommend in Richtung Böhringen als er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf der ersten Haarnadelkurve auf die Gegenfahrspur geriet und dort frontal mit dem entgegenkommenden Skoda Superb eines 53-Jährigen zusammenstieß. Dieser erlitt infolge der Kollision so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Aufnahmen in ein Klinikum geflogen werden musste. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht, sein Beifahrer blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund des zunächst unklaren Ausmaßes befanden sich neben Polizei zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallörtlichkeit. Zur Reinigung der Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die zuständige Straßenmeisterei vor Ort. Die B 28 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 15.30 Uhr voll gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet.

Pfullingen (RT): Brand auf Balkon

Ein Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses hat am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 17.40 Uhr meldeten mehrere Bewohner, dass es auf dem Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen sei. Die Feuerwehr, welche mit zehn Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort war, stellte fest, dass die Flammen bereits auf die Isolierung des Gebäudes übergegriffen hatten. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte verhindert und der Brand rasch gelöscht werden. Insgesamt kümmerte sich der mit 21 Einsatzkräften und ebenfalls zehn Fahrzeugen vor Ort befindliche Rettungsdienst um zwölf Hausbewohner, welche allesamt unverletzt blieben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Brand ausgebrochen, unmittelbar nachdem Anwohner mehrere Kinder und Jugendliche mit Wunderkerzen im Bereich des Passy Platzes zündeln gesehen hatten. In diesem Zusammenhang wurden zwei 12 und 14 Jahre alte Jungen als Tatverdächtige festgestellt. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen auch zu weiteren möglichen Beteiligten dauern noch an. Die beiden Jungen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Reiserückkehrer hat am Samstagnachmittag festgestellt, dass während der einwöchigen Abwesenheit in seine Wohnung eingebrochen worden ist. Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Terrassentüre auf und verschaffte sich so Zutritt. Nachdem er mehrere Schränke durchwühlte, verließ er den Tatort unerkannt. Ob auch Gegenstände entwendet wurden ist bislang nicht bekannt. Die Spurensicherung wurde von Kriminaltechnikern übernommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Zwei unbekannte Täter sind am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in der Waldenbucher Straße eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich zwei männliche Personen kurz nach 18 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zur Wohnung und durchsuchten diese. Dabei wurden mehrere Räume verwüstet, ehe die Beiden vom Tatort flüchteten. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Täter Schmuck. Das Polizeirevier Filderstadt hat in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Nürtingen (ES): Zigarette entzündet Sofa

Am Samstagmittag ist es in der Schlosserstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 12 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten brennenden Sofa aus. Beim Eintreffen der Kräfte war der Brand bereits vom 55-jährigen Bewohner mit eigenen Mitteln gelöscht worden. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass das Sofa aufgrund einer glimmenden Zigarette Feuer fing. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Balingen (ZAK): Zahlreiche Mülltonnen umgeworfen (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Balingen insgesamt circa 50 Mülltonnen umgeworfen und mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Die Höhe des hierbei erstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Hiervon betroffen waren die Ortsteile Schmiden, Ostdorf, Heselwangen, Engstlatt, Weilstetten sowie die Nachbargemeinde Dotternhausen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07433/264611 um Zeugenhinweise.

Balingen (ZAK): Widerstand geleistet

Zunächst als betrunkener E-Scooter-Fahrer aufgefallen, hat ein 27-Jähriger in der Nacht zum Sonntag Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten geleistet. Gegen 1.15 Uhr fiel der E-Scooter einer Streife auf, wie er ihnen in Schlangenlinien in der Ostdorfer Straße entgegenkam. Am Stettberg erfolgte schließlich die Kontrolle, bei welcher Anzeichen auf alkoholische Beeinflussung des Fahrers festgestellt werden konnten. Ein Alkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von mehr als 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Noch vor dem Transport zum Arzt schlug der 27-Jährige einer 21-jährigen Polizeibeamtin unvermittelt ins Gesicht, sodass er am Boden fixiert und Handschellen angelegt werden mussten. Auch hierbei setzte er sich massiv zur Wehr und bespuckte und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er nach der Blutentnahme in eine Fachklinik gebracht. Die Polizeibeamtin wurde durch die Schläge lediglich leicht verletzt und konnte ihren Dienst fortsetzen.

