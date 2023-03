Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in der Kreuzlinger Straße- Zeugen gesucht

Konstanz (ots)

Am Samstag, im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 13.15 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Bar in der Kreuzlinger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür des Hintereingangs des Gastronomiebetriebes auf und gelangten so in die Innenräume. Dort brachen die Unbekannten die Schränke auf und erbeuteten daraus die Tageseinnahmen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Kreuzlinger Straße aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

