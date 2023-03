Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunken Auto gefahren und Unfall verursacht

Konstanz (ots)

Eine 27-Jährige ist am Sonntagabend betrunken Auto gefahren und hat auf der Straße "Am Pfeiferhölzle" einen Unfall verursacht. Gegen 21.30 Uhr fuhr die Frau mit einem Ford Focus vom Taborweg kommend in Richtung Kuhmoosweg. In einer leichten Linkskurve fuhr sie frontal auf einen am Straßenrand geparkten Jeep Cherokee. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die 27-Jährige einfach weiter. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Unfall beobachten und meldete sich bei der Polizei. Die Ford-Fahrerin konnte von einer Polizeisteife in ihrer Wohnung angetroffen werden. Im Zuge der Überprüfung Frau stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Nach einer vorgenommenen Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich die 27-Jährige nun für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung, den dabei verursachten Unfall und wegen der Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell