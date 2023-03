Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen A81/ Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab

Deißlingen A81 (ots)

Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen von der Fahrbahn abgekommen. Ein 19 Jahre junger Mann fuhr mit einem BMW M6 auf der A81 in Richtung Singen. Auf der Strecke kam der BMW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Stationierungszeichen, bevor der Polo rund 200 Meter weiter im Grünstreifen fuhr und schlussendlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

