Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Nach Parkplatzunfall abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Schramberg (ots)

Zu einem Parkplatzunfall und einer folgenden Unfallflucht ist es am Sonntag, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 14.15 Uhr, auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in der Schillerstraße gekommen. Vermutlich beim Rangieren prallte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen die linke Seite eines auf dem Parkplatz abgestellten grauen Opel Adam. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Schramberg, Tel. 07422 2701-0, ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

