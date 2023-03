Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Schramberg (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum von Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr, auf der Dr.-Helmut-Junghans-Straße. Ein Unbekannter stieß gegen einen geparkten am Straßenrand geparkten blauen Renault Clio. Der Unfallverursacher entfernte sich und hinterließ am Renault eine Beschädigung in Höhe von 2.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Schramberg, Telefon 07422 2701-0, mitzuteilen.

