Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht auf Kundenparkplatz- Hinweise erbeten

Rottweil (ots)

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 12.0 Uhr, ist es auf dem Kundenparkplatz eines Möbeldiscounters in der Rheinwaldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte bei einem Parkvorgang einen dort abgestellten schwarzen Mercedes. Anschließend fuhr der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, einfach davon. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell