POL-KN: (Konstanz) Unbekannte besprühen Geschwindigkeitsmessanlagen- Hinweise erbeten

Konstanz (ots) - Eine 27-Jährige ist am Sonntagabend betrunken Auto gefahren und hat auf der Straße "Am Pfeiferhölzle" einen Unfall verursacht. Gegen 21.30 Uhr fuhr die Frau mit einem Ford Focus vom Taborweg kommend in Richtung Kuhmoosweg. In einer leichten Linkskurve fuhr sie frontal auf einen am Straßenrand geparkten Jeep Cherokee. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die 27-Jährige einfach ...

