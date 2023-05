Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall zwischen Morlautern und Otterbach

Kaiserslautern (ots)

Auf der Straße zwischen Morlautern und Otterbach ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 44-jähriger Mann war kurz vor 4 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Otterbach unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden Audi überholen. Als er ausscherte, bog der 62-jährige Audi-Fahrer, ohne zu blinken, nach links ab. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Dabei fiel der 44-Jährige mit seinem Krad in den Seitenstreifen. Er klagte über Schmerzen im rechten Bein. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von mindestens 2.500 Euro. Eine Polizeistreife nahm den Unfall auf. |elz

