POL-PPWP: Polizeieinsatz erregt Aufmerksamkeit

Rammelsbach (Kreis Kusel) (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz -

Ein Polizeieinsatz hat in dieser Woche für viele Spekulationen gesorgt. Hintergrund des Einsatzes in Rammelsbach und Kusel sind familiäre Streitigkeiten, die polizeiliche Schutzmaßnahmen erforderlich gemacht haben. Die Schutzmaßnahmen betreffen ausschließlich Angehörige der betroffenen Familie.

Im Zusammenhang mit den Streitigkeiten gab es am vergangenen Dienstag (16. Mai) eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf einem Parkplatz in Kusel, wobei nach den bisherigen Erkenntnissen ein Baseballschläger und ein Teleskopschlagstock zum Einsatz kamen. Dabei wurden zwei Männer aus Rammelsbach leicht verletzt. Einer erlitt eine Platzwunde am Kopf, der andere Prellungen.

Weil in der Folge der Familie der verletzten Männer weitere Gewalt angedroht wurde, kam es in Rammelsbach und in einem weiteren Ort im Landkreis Kusel zu den polizeilichen Schutzmaßnahmen, die auch von der Bevölkerung wahrgenommen wurden. Einige der eingeleiteten Maßnahmen dauern aktuell noch an.

Parallel laufen die Ermittlungen gegen Tatverdächtige, die an der körperlichen Auseinandersetzung in Kusel beteiligt gewesen sein sollen, und die nach den bisherigen Erkenntnissen in Niedersachsen wohnhaft sind. Wegen der laufenden Ermittlungen können dazu noch keine weiteren Angaben gemacht werden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell