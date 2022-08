Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Fahrradfahrende bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Malliß (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW sind am Dienstagmittag in Malliß zwei Fahrradfahrende leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der PKW beim Verlassen eines Grundstücks die beiden Fahrradfahrer (ein 78-jähriger Mann und seine 74-jährige Frau) erfasst, die sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Fahrradweg befanden. Der 78-jährige Mann wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern noch an.

