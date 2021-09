Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ellhofen: Zeugen von Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger gesucht

Nach einem Vorfall im Straßenverkehr in Ellhofen sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch, gegen 9.10 Uhr, war ein Mann mit einem Auto in der Brücklesäckerstraße unterwegs. Hierbei kam es (ohne Kollision) zu einer Begegnung mit einem Fußgänger, der sich ebenfalls auf der Fahrbahn befand. Infolge entwickelte sich zwischen den beiden Personen ein Streitgespräch. Die Polizei Weinsberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Stadt- und Landkreis Heilbronn: "Schockanrufe" von Betrügern

Den Mittwoch nutzten unbekannte Betrügerinnen und Betrüger für zahlreiche Anrufe bei Bewohnerinnen und Bewohnern im Stadt- und Landkreis Heilbronn. Bei den sogenannten "Schockanrufen" erzählen die Anrufenden den zumeist älteren Personen am Telefon dreiste Lügengeschichten und Schauermärchen. Oftmals geben sie sich fälschlicherweise als Polizeibeamte aus und behaupten ein enges Familienmitglied, zum Beispiel der Sohn oder die Enkelin, der angerufenen Person habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Wahlweise sind bei der Lügengeschichte Menschen verstorben oder schwer verletzt worden. Dann fordern die Trickbetrüger von der angerufenen Person kurzfristig eine hohe Summe an Bargeld, um eine angebliche Kaution für das beschuldigte Familienmitglied zu bezahlen, bevor diese dem Haftrichter vorgeführt wird. Während des Telefonats spielen die Betrüger im Hintergrund Verkehrsgeräusche oder weinende Personen ein, um die Glaubhaftigkeit der simulierten Situation zu unterstreichen. Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn: Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Heilbronn: Radfahrer bei Kollision schwer verletzt

Ein 49-Jähriger hat am Mittwochabend einen Radfahrer in Heilbronn übersehen. Gegen 20 Uhr bog der Mann mit seinem Auto von der Theresienstraße kommend links auf die Karlsruher Straße ab. Zeitgleich überquerte der 69-Jährige mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg der Karlsruher Straße bei "grüner" Ampel. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatung brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden. Auf den Autofahrer kommt nun eine Anzeige zu, weil er keine gültige Fahrerlaubnis hat.

Heilbronn/Abstatt: Fahrzeuge für Werkrzeugdiebstähle aufgeknackt

In fünf Fahrzeuge in Heilbronn und Abstatt sind Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen. Offensichtlich hatten es die Diebe auf Bauwerkzeuge abgesehen. In der Heilbronner Waiblingerstraße traf es einen Peugeot. In der John-F.-Kennedy-Straße entwendeten die Unbekannten zahlreiche Werkzeuge aus einem Fiat Ducato. Auch in der Jörgstraße schlugen die Diebe zu und öffneten gewaltsam zwei Renault Master, aus denen sie hochwertige Werkzeuge mitgehen ließen. In Abstatt manipulierten sie den Schließmechanismus eines im Drosselweg geparkten Firmenfahrzeugs. Zeugen, die an einem der Tatorte verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn beziehungsweise im Fall Abstatt unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

Lauffen am Neckar: Werkzeugcontainer

Gewaltsam sind Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in einen Werkzeugcontainer in Lauffen eingebrochen. Im Zeitraum von Dienstag, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 6.45 Uhr, entwendeten sie aus diesem zahlreiche Maschinen, Kabeltrommeln und Starkstromkabel. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090.

Massenbachhausen: Beim Auffahren leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Massenbachhausen ist am Mittwochabend eine 35-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau hatte zu spät bemerkt, dass eine 57-Jährige verkehrsbedingt mit ihrem VW Touran auf der Kreisstraße abbremste. Infolge kam es zur Kollision. Die drei Mitfahrer der 35-Jährigen sowie die VW-Fahrerin blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Talheim: Motorradfahrer auf wendenden Pkw aufgefahren

Ein 22-jähriger Motorradfahrer und ein 26-jähriger Autofahrer sind am Mittwochnachmittag in Talheim kollidiert. Der Pkw-Fahrer war gegen 16 Uhr von Heilbronn kommend auf der Bundesstraße 27 in Richtung Lauffen unterwegs. Kurz nach der Einmündung Richtung Talheim kam es zu stockendem Verkehr. Der 26-Jährige entschloss sich, zu wenden. Hierbei befand er sich am Beginn einer Linkskurve. Zeitgleich näherte sich der Kradfahrer und überholte einen verkehrsbedingt stehenden anderen Pkw. Nachdem der 22-Jährige den wendenden Autofahrer zu spät bemerkte, kam es zur Kollision. Der Kradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell