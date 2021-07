Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock und Polizeiinspektion Rostock: Fußballspiel der 2. Bundesliga F.C. Hansa Rostock gegen den Karlsruher SC

Rostock (ots)

Zum Start der 2. Bundesliga wurde am heutigen Tage 13.30 Uhr das 1. Heimspiel im Ostseestadion angepfiffen. Vor rund 14.500 Zuschauern spielten die Mannschaften des F.C. Hansa und Karlsruher SC. Über 650 Beamte der Landes- und Bundespolizei begleiteten das sportliche Ereignis. Die Gewährleistung der Sicherheit des Fußballspiels, der An- und Abreise der Fans, der Schutz der Besucher sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit standen im Fokus des polizeilichen Handelns. Gegen 12.45 Uhr setzte sich ein heimischer Fanmarsch mit rund 400 Personen vom Objekt der Fanszene durch die Stadt in Richtung Ostseestadion in Bewegung. Anschließend fuhr ein Fahrradkonvoi mit ca. 50 Hansa-Fans hinterher. Im Fanmarsch wurde vereinzelt Pyrotechnik, wie beispielsweise Nebeltöpfe, gezündet. Die Fans des Karlsruher SC reisten individuell mit Pkw in Rostock an. Aufgrund eines erhöhten Verkehrsaufkommens auf der Anreise erreichten sie den Hauptbahnhof zu verschiedenen Zeitpunkten. Von der Südseite des Hauptbahnhofs wurden die Fans in mehreren Bussen zum Stadion hin und auch wieder zurück geshuttelt. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, Nötigung im Straßenverkehr sowie im Nachgang des Spiels eine Körperverletzung zum Nachteil eines Pressevertreters aufgenommen. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt bei allen Sachverhalten die weiteren Ermittlungen. Die bereits im Vorfeld kommunizierten "3G-Regeln" für die Umsetzung der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern wurden von allen Fans eingehalten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Fußballspiel weitestgehend störungsfrei, fair und sportlich verlief.

