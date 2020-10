Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Bundespolizei stellt Diebesgut aus Sachsen-Anhalt

Breitenau (ots)

Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel stellten bei ihren Fahndungskontrollen erneut einen Transporter auf der A17 in Richtung Prag mit Diebesgut fest. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Somit konnten die Fahnder in Breitenau die Verbringung von Diebesgut verhindern.

In den Morgenstunden des 13. Oktober 2020 kontrollierten sie einen Kleintransporter. Die Insassen mit rumänischer Staatsangehörigkeit, darunter zwei Kinder, konnten sich ausweisen. Der Fahrer im Alter von 34 Jahren und seine Beifahrerin waren wegen Eigentumskriminalität bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der ersten Inaugenscheinnahme des Fahrzeuginneren erkannten die Beamten zunächst nur minderwertige Sachen. Im Rahmen der Entladung fanden die Polizeibeamten unter anderem drei Fahrräder, Auffahrrampen und eine entwendete Kettensäge auf.

Darüber hinaus befanden sich ein Minibagger und eine größere Menge von Kupferkabel im Transporter. Die Baumaschine wurde in Sachsen-Anhalt entwendet, so die Ermittlungen der Bundespolizei. Das Kabel, mit ca. zwei Tonnen, konnte ebenfalls einer Diebstahlshandlung zugeordnet werden. Die umfangreichen Beweismittel wurden sichergestellt. Die Polizei des Freistaates Sachsen führt die weiteren Ermittlungen.

