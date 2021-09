Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim-Sulzbach: Feuerwehreinsatz

Am Mittwochmittag rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Brand in Billigheim-Sulzbach aus. Gegen 11.30 Uhr entzündete sich in einem Haus im Friedhofweg ein Gegenstand, der auf einem Herd lag. Die Familie nahm den Brandgeruch wahr, woraufhin diese den auf dem Herd brennenden Gegenstand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ablöschten. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

