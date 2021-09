Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: In Friedhofsverwaltung eingebrochen

In das Gebäude der Friedhofsverwaltung in Heilbronn-Böckingen sind in der Nacht auf Dienstag Unbekannte eingedrungen. Die Einbrecher schlugen eine Türverglasung der Büroräumlichkeiten in der Heidelberger Straße ein. Dann betraten sie die Innenräume und durchsuchten Schränke nach Bargeld. Das Diebesgut beläuft sich auf wenige Euro. Im Vergleich dazu ist der entstandene Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro deutlich teurer. Zeugen, die im Zeitraum von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Zu schnell in Richtung Europaplatz

Weil eine 26-Jährige in der Nacht auf Mittwoch mit ihrem Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Heilbronn unterwegs war, zogen sich zwei ihrer Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Die junge Frau befuhr gegen 1.30 Uhr die Weipertstraße in Richtung Europaplatz. Dabei kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Der Daimler prallte gegen den dortigen Bordstein, verfehlte nur knapp mehrere Bäume und überführ eine Mittelinsel. Vom gegenüberliegenden Bordstein wurde das Auto erneut abgewiesen und blieb schließlich stehen. Zwei der drei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandene Sachschadens ist bislang unbekannt.

Heilbronn: In Gaststätte eingestiegen

Einbrecher sind in der Nacht auf Dienstag in eine Gaststätte in der Heilbronner Badstraße eingedrungen. Im Zeitraum von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, 9 Uhr, hebelten die Unbekannten ein Fenster zu dem Gastraum auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Innenraum. Bislang ist nicht bekannt, ob und was die Eindringlinge entwendeten. Zeugenhinweise gehen an die Kriminalpolizei, Telefonnummer 07131 1044444.

Neuenstadt am Kocher: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

Aus einem Firmenfahrzeug haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in Neuenstadt am Kocher mehrere Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Im Zeitraum von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagfrüh, 7 Uhr, gelangten die Personen auf das umfriedete Firmengelände in der Nordstraße. Dann öffneten sie gewaltsam das Fahrzeug und flüchteten mit diversen Gegenständen. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Neuenstadt, Telefonnummer 07139 47100.

Bad Rappenau: Unfallflucht auf Parkplatz

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag einen BMW in Bad Rappenau beschädigt. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von 16.20 Uhr bis 19.20 Uhr auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße. Der oder die Unbekannte fuhr nach dem Unfall einfach davon. Aufgrund von Lackantragungen handelt es sich vermutlich um ein rotes Verursacherfahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell