Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unbekannter beschädigt Fenster und Werbetafel

Lingen (ots)

Mehrere Personen haben gestern Abend gegen 21.30 Uhr vor einer Bar am Brockhauser Weg einen Knall gehört. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Mann auf einem Damenrad an der Bar vorbei. Einige Momente später vernahmen sie einen zweiten Knall. Anschließend wurden kleinere Beschädigungen an einem Fenster sowie einer Werbetafel festgestellt. Wodurch diese genau entstanden sind, ist aktuell unklar. Eine Spurensuche verlief zunächst ohne Ergebnis. Der jünger wirkende Mann war dunkel gekleidet und fuhr mit seinem Fahrrad über die Meilingstraße in Richtung Eschstraße davon. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

