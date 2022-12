POL-PPTR: Erstmeldung: PKW überschlägt sich auf der BAB 1 Fahrtrichtung Saarbrücken, im Bereich Parkplatz Lüxem

Saarburg (ots) - Am 21.12.2022 waren die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in Saarburg in der Sarrebourg-Straße im Zeitraum von 16:10 Uhr bis 18:45 Uhr nicht zuhause. Diesen Zeitraum der Abwesenheit nutzten bislang unbekannte Täter aus, indem sie in das Wohngebäude eindrangen und diverse Wertgegenstände erbeuteten. Anschließend entkamen sie unerkannt. ...

mehr