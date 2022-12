Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vollendeter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Saarburg (ots)

Am 21.12.2022 waren die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in Saarburg in der Sarrebourg-Straße im Zeitraum von 16:10 Uhr bis 18:45 Uhr nicht zuhause. Diesen Zeitraum der Abwesenheit nutzten bislang unbekannte Täter aus, indem sie in das Wohngebäude eindrangen und diverse Wertgegenstände erbeuteten. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im, vor oder nach besagten Zeitraum gemacht haben, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

