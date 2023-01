Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Farbschmierereien auf Spielplatz/Zeugen gesucht

Bad König (ots)

In der Zeit zwischen dem 31. Dezember und 1. Januar wurden auf dem Kinderspielplatz in der Magdeburger Straße mehrere Farbschmierereien festgestellt. Unbekannte hatten an verschiedenen Spielgeräten diverse Schriftzüge angebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit den Beamten in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530.

