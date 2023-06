Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bei großflächig angelegten Kontrollen von Motorrädern war der Großteil ohne Beanstandungen

Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven: Am 11.06.2023 wurden in den Nachmittagsstunden durch die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Cuxhaven im gesamten Landkreis Cuxhaven und der Stadt Cuxhaven Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptzielgruppe waren hierbei insbesondere Motorradfahrer. Insgesamt wurden 94 Motorräder kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden zahlreiche aufklärende Gespräche hinsichtlich möglicher Gefahren, technischen Veränderungen, Geräuschemissionen (insbesondere in kleineren Ortschaften, die von Motorrädern häufig besucht werden) geführt und die Motorräder auf mögliche Mängel überprüft.

Bei den durchgeführten Kontrollen konnten 16 Mängel festgestellt werden, wovon zwei derartig gravierend waren, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Festgestellt wurde aber auch, dass die Vielzahl der kontrollierten Fahrzeuge beanstandungsfrei war. Verantwortlich für den ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeuges sind dann die Fahrzeugführer. Den sommerlichen Temperaturen geschuldet war auch der Umstand, dass mehrfach nur mit kurzer Hose oder im T-Shirt gefahren wurde. Vorgeschrieben ist nur der Helm, im Falle des Falles schützt aber nur den ganzen Körper bedeckende Schutzkleidung.

Die Polizei weist darauf hin, dass neben unnötigem Hin- und Herfahren auch die Verursachung durch unnötigen Lärm, wie etwa starkes Herausbeschleunigen aus Ortschaften, geahndet werden kann.

Die Kontrollen wurden durch die Motorradfahrer positiv aufgenommen. Bei vielen der Fahrer entstand ein besonderes Interesse an zwei der eingesetzten Polizeimotorrädern, da diese zur E-Mobilitätsflotte der Polizei Niedersachsen gehören.

