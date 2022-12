Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Keller - Täter flüchtet

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag (29. Dezember) gegen 03:45 Uhr wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Europaring" in Sankt Augustin von lauten Geräuschen geweckt. Als er in den Keller ging, um nachzusehen, woher die Geräusche stammten, sah er einen unbekannten Mann, den er zuvor im Mehrfamilienhaus noch nicht gesehen hatte.

Er sprach den Unbekannten an, was er in den Kellerräumen des Hauses zu suchen habe. Dieser entgegnete, dass er Fahrräder suchen würde. Nachdem der Hausbewohner dem mutmaßlichen Dieb zu verstehen gegeben hatte, dass er die Polizei alarmieren werde, flüchtete der Mann aus dem Haus.

Dabei ließ er das mutmaßliche Diebesgut, eine eingepackte Stereoanlage, in dem Keller zurück. Bei seiner Flucht verlor er ein Feuerzeug und einen Schraubendreher. Die Gegenstände wurden spurenschonend sichergestellt.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann unerkannt entkommen.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Er sei zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 170 bis 175 cm groß. Er hat kurzes, lichtes Haar und ein Muttermal an der linken Wange. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Re.)

