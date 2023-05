BPOL NRW: Gleich drei Straftaten: Bundespolizei nimmt 26-jährigen Nigerianer fest

Münster (ots) - Am Dienstagmorgen (23. Mai) haben Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Münster einen entwichenen Strafgefangenen festgenommen. Bei einer polizeilichen Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 35-jährige Mann eigentlich wegen Körperverletzung eine Ersatzfreiheitsstrafe im offenen Vollzug in einer Justizvollzugsanstalt in Remscheid verbüßt. Aus dieser ist er vor 4 Tagen entwichen, ...

mehr