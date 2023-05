POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Fahrrad gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Kühlhausweg, Donnerstag, 05.05.2023, 16.45 Uhr NORTHEIM (Wol) - Transporter gesucht. Am Donnerstag um 16.45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Kühlhausweg in Northeim. Ein weißer Transporter befuhr den Kühlhausweg und beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes. Anschließend setzte er die Fahrt fort, ohne um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Schaden von geschätzt 3.500. Zeug/innen, ...

