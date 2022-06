Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Größere Schlägerei mit mehreren Verletzten

Eisenach (ots)

Am Sonntagmorgen gg. 03 Uhr wurde die Polizei über eine größere Schlägerei in der Sophienstraße in Eisenach informiert. Durch die eingesetzten Beamten wurde vor Ort festgestellt, dass ca. 20 Personen zunächst in einen verbalen Streit gerieten, welcher in einer handfesten Schlägerei endete. Dabei wurde einer Person eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen und eine weitere Person wurde im Gesicht verletzt. Bei der Unterbindung der Schlägerei konnte im Anschluss festgestellt werden, dass ein Haupttäter flüchtete, bevor seine Identität festgestellt werden konnte. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dieser Person unter 03691-2610 und der Bezugsnummer 0139209/2022 (anh)

