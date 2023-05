Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt entwichenen Strafgefangenen fest

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (23. Mai) haben Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Münster einen entwichenen Strafgefangenen festgenommen. Bei einer polizeilichen Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 35-jährige Mann eigentlich wegen Körperverletzung eine Ersatzfreiheitsstrafe im offenen Vollzug in einer Justizvollzugsanstalt in Remscheid verbüßt. Aus dieser ist er vor 4 Tagen entwichen, weshalb ihn die Staatsanwaltschaft Wuppertal suchte. Da bei der Durchsuchung des Mannes geringe Mengen verbotene Betäubungsmittel gefunden wurden, leiteten die Bundespolizisten zudem ein Ermittlungsverfahren gegen den polnischen Staatsangehörigen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe von 62 Tagen in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell