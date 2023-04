Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wildfleisch geklaut + Postbotin bestohlen + Scheibe zertrümmert + Haus durchsucht

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 27.04.2023

Büdingen: Wildfleisch geklaut

Wildfleisch im Wert von annährend 1000 Euro entwendeten Diebe aus einem im Lorbacher Flutgraben abgestellten und wohl nicht verschlossenen Verkaufsanhänger, nach bisherigen Erkenntnissen offenbar in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bei dem tiefgekühlten Fleisch handelte es sich um zum Verkauf bestimmte Ware. Hinweise erbittet die Büdinger Polizei unter Tel. 06042/96480.

Bad Nauheim: Postbotin bestohlen

In der Bad Nauheimer Bahnhofsallee bestahlen Unbekannte am Dienstagnachmittag eine Postbotin. Gegen 15 Uhr war die Zustellerin mit ihrem beladenen Schiebewagen unterwegs und stellte diesen in Höhe der Hausnummer 6 kurzzeitig ab, um Briefe zu verteilen. Als sie zurückkam bemerkte sie, wie zwei Jugendliche, die sich zuvor offenbar am Wagen zu schaffen gemacht hatten, hastig davonrannten. Bei den beiden handelt es sich den Angaben zufolge um zwei 14 bis 15 Jahre alte Jungen. Beide sind schlank, etwa 170 cm groß, trugen Rucksäcke bei sich und sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer hatte blondes, der andere braunes Haar. Was sich in dem gestohlenen Päckchen befand, ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat sowie bezüglich der beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Bad Nauheim unter Tel. 06032/91810 entgegen.

Karben: Scheibe zertrümmert

Zwischen Dienstagnachmittag (17 Uhr) und Mittwochmorgen (7.30 Uhr) schlugen Kriminelle eine Seitenscheibe eines weißen Mercedes Sprinter ein, der am Bahnhof in der Okarbener Hauptstraße parkte. Aus dessen Innenraum stahlen die Diebe anschließend ein mobiles Navigationsgerät im Wert von etwa 450 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/5460-0.

Bad Vilbel: Haus durchsucht

Einbrecher hebelten zwischen Montagmorgen (7 Uhr) und Mittwochmittag (12 Uhr) ein Fenster an der Vorderseite eines Einfamilienhauses in der Berthold-Brecht-Straße auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten neben Bargeld, Schmuck und Alkoholika auch mehrere Taschenuhren sowie Parfüms. Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bitte um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum rund um die Bertold-Brecht-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

