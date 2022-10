Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin. Die 15-jährige befuhr am Freitag, den 21.10.2022 gegen 17:30 Uhr den Rotbuschweg bergab in Fahrtrichtung der Schulen. In einer Kurve kam ihr ein Auto mittig auf der Fahrbahn entgegen. Die Radfahrerin musste nach rechts ausweichen und stürzte. ...

